美国股市：道琼工业指数收低0.22%，纳斯达克指数收升0.20%

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保
CBO为国会预算办公室 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月27日 - 美国股市标普500指数周一收盘小幅下跌，缩小了稍早的跌幅，道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫，会如何影响他的其它施政计划。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌45.74点，或0.22%，至20,550.98点；标准普尔500指数收跌2.39点，或0.10%，至2,341.59点；纳斯达克指数收升11.636点，或0.20%，至5,840.374点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 美国联邦基金利率期货走势暗示，美国6月升息的机率仍相当高 路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金 报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金 收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美联储5月会议记
该公司报告，2017会计年度第二季非GAAP每股收益为0.40美元，GAAP持续经营业务每股收益0.33美元，营收为124亿美元。