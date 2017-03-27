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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.22%，纳斯达克指数收升0.20%

路透3月27日 - 美国股市标普500指数周一收盘小幅下跌，缩小了稍早的跌幅，道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫，会如何影响他的其它施政计划。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌45.74点，或0.22%，至20,550.98点；标准普尔500指数收跌2.39点，或0.10%，至2,341.59点；纳斯达克指数收升11.636点，或0.20%，至5,840.374点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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