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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数升0.73%，纳斯达克指数上扬0.6%

路透纽约3月28日 - 美国股市周二急升，金融和能源股大涨，因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数升150.52点，或0.73%，至20,701.50点；标准普尔500指数涨16.98点，或0.73%，至2,358.57点；纳斯达克指数上扬34.77点，或0.6%，至5,875.14点。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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