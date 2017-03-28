美国股市: 道琼工业指数升0.73%，纳斯达克指数上扬0.6%

全球商品：大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约3月28日 - 美国股市周二急升，金融和能源股大涨，因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数升150.52点，或0.73%，至20,701.50点；标准普尔500指数涨16.98点，或0.73%，至2,358.57点；纳斯达克指数上扬34.77点，或0.6%，至5,875.14点。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
港股继续寸进寻顶之旅，恒指收报25,403点，升0.05%；国指亦攀升0.2%，收报10,395点，大市成交额稍增加至847亿港元。
路透台北5月24日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,062亿台币。