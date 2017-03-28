美国股市: 道琼工业指数升0.73%，纳斯达克指数上扬0.6%

根据初步收盘数据，道琼工业指数升150.52点，或0.73%，至20,701.50点；标准普尔500指数涨16.98点，或0.73%，至2,358.57点；纳斯达克指数上扬34.77点，或0.6%，至5,875.14点。(完) (编译 母红; 审校 李军)