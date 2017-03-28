美国股市：急升，因消费者信心触及16年高位

* 美国消费者信心触及16年高位

* 道指结束八日连跌

* 金融股是涨幅最大的标普500指数板块

* 苹果触及纪录高位，对标普500和纳斯达克指数的提振最大

* 道指和标普500指数上扬0.73%，纳斯达克指数攀升0.6%

路透3月28日 - 美国股市周二急升，金融和能源股大涨，因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。

标准普尔500指数创近两周来表现最好的一天。道指结束八日连跌，这是2011年以来最长跌势。

美国3月消费者信心急升至逾16年高位，因对就业市场的乐观情绪不断增强。2月商品贸易赤字也大幅收窄。另一项数据显示，1月房价进一步攀升，夯实了不断增强的经济基本面。

数据“巩固了此轮上涨背后的原因，即消费者信心高涨，乐观情绪高涨，这支持了股市的韧性，”U.S. Bank Wealth Management的区域投资经理Jim Davis说。

道琼工业指数升150.52点，或0.73%，至20,701.50点；标准普尔500指数涨16.98点，或0.73%，至2,358.57点；纳斯达克指数上扬34.77点，或0.6%，至5,875.14点。

上周股市走低，因共和党的医保议案搁浅后，投资者担忧特朗普能否让其经济计划获得国会的批准。

不过，投资者看似已将此次挫败抛诸脑后，相反，他们选择关注特朗普的税改承诺。税改是推动美股在大选后连创新高的关键因素之一。

“投资者可能重新权衡了医保议案受挫所产生的政治影响，这对更快关注税改意味着什么，”Horizon Investment Services的执行长Chuck Carlson说。

金融和能源股周二提振标普500指数，这两大板块今年表现不及于大盘。

金融股跳涨1.4%，摩根大通和美国银行对标普500指数的提振最大。能源股攀升1.3%，受助于油价上涨。

道指交通股指数上扬1.8%，为年内第二大单日涨幅。部分市场人士将该指数视为美国经济的晴雨表。

苹果急升2.1%，触及纪录新高，对标普500和纳斯达克指数的提振最大。

企业消息方面，通用汽车攀升2.4%，之前维权投资人David Einhorn的Greenlight Capital敦促该公司将股票分拆了两个类别。

电动车制造商特斯拉劲扬2.7%，该公司之前披露，中国科技巨擘腾讯斥资17.8亿美元购买了其5%的股份。

Darden Restaurants跳涨9.3%，为涨幅最大的标普500指数成份股，该公司之前公布季度业绩，并表示将以7.8亿美元的价格收购连锁餐厅Cheddar's Scratch Kitchen。

纽约证交所涨跌股家数比为2.91:1，纳斯达克市场为1.63:1。