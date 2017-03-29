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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 21:39 BJT

美国股市：道指和标普500指数小幅低开，纳斯达克指数持平

路透3月29日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周三开盘小幅下跌，受工业类股走低拖累，纳斯达克指数基本持平。

道琼工业指数下跌41.91点，或0.2%，至20,659.59点；标准普尔500指数降2.92点，或0.12%，至2,355.65点；纳斯达克指数小跌0.27点，至5,874.87点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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