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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘小幅下跌，因投资者在本季最后一个交易日锁定利润

路透3月31日 - 美国股市周五开盘小幅下跌，因投资者在本季最后一个交易日锁定利润，第一季料将成为美股四年来表现最佳季度。

道琼工业指数下跌36.13点，或0.17%，至20,692.36点；标准普尔500指数降4.39点，或0.19%，至2,363.67点；纳斯达克指数跌8.77点，或0.15%，至5,905.57点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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