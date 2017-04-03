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市场报道 | 2017年 4月 3日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘持平，市场聚焦特朗普与习近平会晤

路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。

道琼工业指数微升12.46点，或0.06%，至20,675.68点；标准普尔500指数微升0.81点，或0.03%，至2,363.53点；纳斯达克指数升7.79点，或0.13%，至5,919.52点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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