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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.19%，纳斯达克指数收升0.07%

路透纽约4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力持谨慎态度。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高39.03点，或0.19%，至20,689.24点；标准普尔500指数微升1.32点，或0.06%，至2,360.16点；纳斯达克指数收升3.926点，或0.07%，至5,898.608点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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