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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 21:42 BJT

美国股市：开盘持平，等待季报期本周稍后开始

路透4月10日 - 美国股市周一开盘基本持平，投资者为本周稍晚大型银行为第一季季报期开锣做准备。

道琼工业指数升13.73点，或0.07%，至20,669.83点；标准普尔500指数涨1.52点，或0.06%，至2,357.06点；纳斯达克指数涨6.04点，或0.1%，至5,883.86点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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