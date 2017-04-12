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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数小跌0.29%，纳斯达克指数收跌0.52%

路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点；标准普尔500指数收跌8.85点，或0.38%，至2,344.93点；纳斯达克指数收挫30.61点，或0.52%，至5,836.16点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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