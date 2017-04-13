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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩

路透4月13日 - 美国股市周四开盘普跌，此前美国总统特朗普称美元过强，投资者评估银行股业绩。

道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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