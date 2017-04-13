美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩

道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)