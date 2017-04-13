美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩

香港证券：证监会称正在调查大量个案，当中涉及上市公司高管失职行
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透4月13日 - 美国股市周四开盘普跌，此前美国总统特朗普称美元过强，投资者评估银行股业绩。
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。