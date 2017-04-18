美国股市：开盘下跌，投资者评估企业季度业绩

港报财经评论：通俄门纵手尾长，新兴市可再旺场--信报5月24日

英国曼彻斯特恐袭事件未有令环球金融市场大跌，首相文翠珊领导的执政保守党和在野工党都宣布暂停下月大选的竞选活动。目前最大的政治风险还在美国，民主党议员及美国媒体陆续爆出「通俄门」内情，旨在进一步拖低总统特朗普的民望，即使弹劾不成，也难以连任5年。