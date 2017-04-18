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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，投资者评估企业季度业绩

路透4月18日 - 美国股市周二开盘下跌，投资者评估企业季度业绩，及税改可能延误，同时也在关注地缘政治局势。

道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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