美国股市：开盘下跌，投资者评估企业季度业绩

港报财经评论：“空”袭不留手，避险要识走--经济日报5月24日
港股继续寸进寻顶之旅，恒指收报25,403点，升0.05%；国指亦攀升0.2%，收报10,395点，大市成交额稍增加至847亿港元。
路透4月18日 - 美国股市周二开盘下跌，投资者评估企业季度业绩，及税改可能延误，同时也在关注地缘政治局势。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
港股继续寸进寻顶之旅，恒指收报25,403点，升0.05%；国指亦攀升0.2%，收报10,395点，大市成交额稍增加至847亿港元。
路透台北5月24日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,062亿台币。
英国曼彻斯特恐袭事件未有令环球金融市场大跌，首相文翠珊领导的执政保守党和在野工党都宣布暂停下月大选的竞选活动。目前最大的政治风险还在美国，民主党议员及美国媒体陆续爆出「通俄门」内情，旨在进一步拖低总统特朗普的民望，即使弹劾不成，也难以连任5年。