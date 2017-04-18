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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.55%，纳斯达克指数收挫0.12%

路透4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也增加了投资者的谨慎情绪。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点；标准普尔500指数收降6.82点，或0.29%，至2,342.19点；纳斯达克指数收挫7.317点，或0.12%，至5,849.471点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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