美国股市: 道琼工业指数收跌0.15%，纳斯达克指数微跌0.11%

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月21日 - 美国股市周五微幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数跌30.95点，或0.15%，至20,547.76点；标准普尔500指数下挫7.15点，或0.30%，至2,348.69点；纳斯达克指数跌6.26点，或0.11%，至5,910.52点。
本周，道指升0.46%，标普500指数升0.85%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。(完) (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为