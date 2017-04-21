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市场报道 | 2017年 4月 22日 星期六 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.15%，纳斯达克指数微跌0.11%

路透4月21日 - 美国股市周五微幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数跌30.95点，或0.15%，至20,547.76点；标准普尔500指数下挫7.15点，或0.30%，至2,348.69点；纳斯达克指数跌6.26点，或0.11%，至5,910.52点。

本周，道指升0.46%，标普500指数升0.85%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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