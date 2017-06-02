美国股市：三大股指再创纪录收盘新高，尽管就业报告不及预期

* 5月非农就业岗位增加13.8万，预估为18.5万

* 失业率由4月的4.4%降至4.3%

* 工业股和科技股领涨，能源股表现落后

* 道指收高0.29%，标普500指数升0.37%，纳斯达克指数升0.94%

路透纽约6月2日 - 美国股市周五连续第二天创纪录收盘新高，科技股和工业股上涨，盖过就业报告不及预期的影响。

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增长13.8万，远低于分析师预估的18.5万，之前两个月的增幅也被下修了6.6万。

5月平均时薪上升0.2%，增幅同4月一致，但失业率由4月的4.4%降至16年低点4.3%。

尽管就业数据令人失望，但市场人士仍基本预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月13-14日会议上加息，根据汤森路透数据，交易商预计美联储本月加息25个基点的可能性高达90.7%。

“数据肯定是令人意外的。这明显同几乎所有其他就业市场数据不太一致。”Ameriprise Financial Services Inc高级分析师Russell Price表示。

不过非农就业岗位仅小幅增长可能令市场担心经济体质，此前美国公布首季国内生产总值(GDP)增长已经放缓，本周包括楼市和汽车销售的一系列数据已经转弱。

经济需要每月创造7.5－10万就业才能赶上适龄就业人口的增长。因就业市场接近全面就业，新增就业岗位增长正在放缓。

道琼工业指数收高62.11点，或0.29%，至21,206.29点；标准普尔500指数收升9.01点，或0.37%，至2,439.07点；纳斯达克指数收涨58.97点，或0.94%，至6,305.80点。

本周标普500指数升0.95%，道琼工业指数升0.59%，纳斯达克指数上扬1.54%。

工业股升0.49%，科技股升1.04%，为表现最好的板块。标普各大板块中科技股一直领跑，今年升幅高达21.26%。

晶片商博通(Broadcom)在科技股中领涨，急升超过8%，创253.76美元的历史高位，此前该公司公布的季度业绩胜预期。

会得益于升息的金融股一度下挫0.9%，此前就业数据引发美联储可能在6月会议后转趋谨慎的担忧，金融股收盘跌0.37%。

能源股下挫1.18%，为表现最差板块，布兰特原油期货跌穿每桶50美元，因投资人担心美国退出巴黎气候协定会带动美国原油产量进一步增加，全球供应过剩进一步恶化。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.34:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为2.07:1。