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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 21:38 BJT

美国股市：开盘走高，因科技股上涨和油价回稳

路透6月21日 - 美国股市周三开盘上涨，因科技股走高，且油价回稳。

道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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