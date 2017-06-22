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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开盘持平，因油价尽管小升但仍承压

路透6月22日 - 美国股市周四开盘持平，因油价尽管从多月低位小升，但仍然承压。

道琼工业指数升5.05，或0.02%，至21,415.08点；标准普尔500指数涨1.09点，或0.04%，至2,436.7点；纳斯达克指数上扬6.01点，或0.1%，至6,239.96点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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