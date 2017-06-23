版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 21:41 BJT

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘持平，道指小幅下挫

路透6月23日 - 美国股市周五开盘标普500和纳斯达克指数基本持稳，市场对油价感到忧虑；道琼工业指数小幅走低，受累于卡特彼勒股价下挫。

道琼工业指数跌26.17，或0.12%，至21,371.12点；标准普尔500指数涨0.37点，或0.01%，至2,434.87点；纳斯达克指数上扬0.33点，或0.01%，至6,237.01点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐