版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 24日 星期六 04:22 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.01%，纳斯达克指数收升0.46%

路透纽约6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技和能源类股上涨盖过了金融股下跌的影响，但家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)下跌压制道指。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数上涨3.8点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。

本周，道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐