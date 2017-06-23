美国股市：道琼工业指数收跌0.01%，纳斯达克指数收升0.46%

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透纽约6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技和能源类股上涨盖过了金融股下跌的影响，但家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)下跌压制道指。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数上涨3.8点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。
本周，道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。