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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 21:38 BJT

美国股市：开盘上涨，因科技股上扬和油价回升

路透6月26日 - 美国股市周一开盘走高，因科技股上扬，且油价从上周触及的七个月低位回升。

道琼工业指数升59.79，或0.28%，至21,454.55点；标准普尔500指数涨7.35点，或0.3%，至2,445.65点；纳斯达克指数上扬27.02点，或0.43%，至6,292.27点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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