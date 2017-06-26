美国股市：开盘上涨，因科技股上扬和油价回升

路透6月26日 - 美国股市周一开盘走高，因科技股上扬，且油价从上周触及的七个月低位回升。

道琼工业指数升59.79，或0.28%，至21,454.55点；标准普尔500指数涨7.35点，或0.3%，至2,445.65点；纳斯达克指数上扬27.02点，或0.43%，至6,292.27点。(完) (编译 刘静；审校 母红)