美国股市：道琼工业指数收高0.07%，纳斯达克指数收跌0.29%

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称降息已见效，过剩产能消耗殆尽，央行需考虑其它选项-CNBC
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路透纽约6月26日 - 美国股市标普500指数和道指周一小幅收涨，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收高14.79点，或0.07%，至21,409.55点；标准普尔500指数上涨0.77点，或0.03%，至2,439.07点；纳斯达克指数收跌18.10点，或0.29%，至6,247.15点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1
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