美国股市：道琼工业指数收高0.07%，纳斯达克指数收跌0.29%

路透纽约6月26日 - 美国股市标普500指数和道指周一小幅收涨，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高14.79点，或0.07%，至21,409.55点；标准普尔500指数上涨0.77点，或0.03%，至2,439.07点；纳斯达克指数收跌18.10点，或0.29%，至6,247.15点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)