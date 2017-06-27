美国股市：开盘走低，因科技股遭抛售

路透6月27日 - 美国股市周二开盘下滑，因科技股继续遭抛售，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦发表的讲话，从中寻找升息线索。

道琼工业指数跌13.14，或0.06%，至21,396.41点；标准普尔500指数挫2.91点，或0.11%，至2,436.16点；纳斯达克指数跌20.41点，或0.33%，至6,226.74点。(完) (编译 刘静；审校 母红)