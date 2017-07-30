重温稿-美国股市：标普500指数受企业业绩拖累走低，道指触及纪录收盘高位

* 亚马逊和星巴克回落，之前公布业绩

* 烟草股走低，之前FDA计划降低香烟中的尼古丁含量

* 艾克森受业绩拖累走低，雪佛龙上涨

* 道指上涨0.15%，标普500指数跌0.13%，纳斯达克指数回落0.12%

路透7月28日 - 美国股市标普500指数周五收低，对亚马逊、艾克森和星巴克等国际知名企业的业绩做出负面反应，且烟草公司股价下跌。

不过，道琼工业指数创下纪录最高收位，受雪佛龙发布业绩后上涨提振。

尽管周五市场对业绩做出负面反应，但总体来看，企业第二季业绩强于预期，股指接近纪录高位。

目前已有接近半数企业已公布了业绩，根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业的获利有望增长10.8%。

投资者还消化了今日公布的数据。数据显示，美国经济第二季成长加速，因消费者增加支出，企业设备投资也增长。

“本业绩期企业业绩不错。经济表现也很亮丽，”Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain表示。

“但我认为，在好消息来得太多了以后，人们通常开始在好数据里面挑毛病。我感觉，这是市场目前的状态。”

道琼工业指数收涨33.76点，或0.15%，至21,830.31点；标准普尔500指数下滑3.32点，或0.13%，至2,472.10点；纳斯达克指数收跌7.51点，或0.12%，至6,374.68点。

本周，道琼工业指数上升1.2%，标普500指数下跌0.02%，纳斯达克指数下跌0.20%。

投资者指望企业业绩来支持相对较高的股价。标普500指数基于未来12个月获利预估的市盈率为18倍，高于15倍的长期均值。

“我认为，市场处于公允估值区间的高端，”Chase Investment Counsel的总裁Peter Tuz说，“以亚马逊为例，并非有所公司的业绩都良好。”

亚马逊股价急跌2.5%，之前该公司报告零售销售跳增，但获利骤降。

万宝路牌香烟生产商Altria Group大跌9.5%。美国食品药物管理局(FDA)称，计划降低尼古丁在香烟中的含量。

Altria对标普500指数的拖累最大，且严重打压必须消费类股的表现，使其成为表现最差的板块。

美国交易的英美烟草股票急跌7.0%。

艾克森回落1.5%，之前该公司发布的业绩不及预期，这是历史上极少见的情况。而同业雪佛龙在公布业绩后攀升1.9%。

星巴克重挫9.2%，美泰儿(Mattel)大跌7.8%，之前均公布业绩。

纽约证交所共计有约61亿股成交，与60亿股的过去20日的平均日成交量基本一致。

纽约证交所涨跌股家数比为1.16:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.17:1。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)