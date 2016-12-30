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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 05:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.29%，纳斯达克指数收挫0.90%

路透12月30日 - 美国股市周五在全年的最后一个交易日下跌，受苹果和其它大型科技股走低拖累，但主要股指今年全年仍大幅收高。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低57.18点，或0.29%，至19,762.60点；标准普尔500指数 收跌10.43点，或0.46%，至2,238.83点；纳斯达克指数 收挫48.971点，或0.90%，至5,383.117点。

本月，道琼工业指数上涨3.4%，标普500指数收升1.8%，纳斯达克指数收高1.1%。

2016年，道琼工业指数上涨13.4%，标普500指数收升9.5%，纳斯达克指数收高7.5%。(完) 　　
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