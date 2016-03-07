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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 22:38 BJT

美国股市: 开盘走低，上周周线收涨

路透3月7日 - 美国股市周一开盘走低，上周道指和标普500指数约五个月来首次录得四日连涨。

道琼工业指数 跌39.45点，或0.23%，至16,967.32点；标准普尔500指数 回落9.03点，或0.45%，至1,990.96点；Nasdaq指数 挫26.56点，或0.56%，至4,690.46点。(完)

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