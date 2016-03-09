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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 22:35 BJT

美国股市: 开盘上扬，受助于油价反弹

路透3月9日 - 美国股市周三开盘上扬，受助于油价反弹，布兰特原油守在每桶40美元之上。

道琼工业指数 升54.65点，或0.32%，至17,018.75点；标准普尔500指数 上扬6.81点，或0.34%，至1,986.07点；Nasdaq指数 攀升17.96点，或0.39%，至4,666.79点。(完)

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