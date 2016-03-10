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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 22:44 BJT

美国股市：开盘上涨，此前欧洲央行下调利率

路透3月10日 - 美国股市周四开盘上涨，此前欧洲央行下调关键利率，扩大资产购买计划规模，以提振欧元区经济。

道琼工业指数 升30.48点，或0.18%，至17,030.84点；标准普尔500指数 上扬2.98点，或0.15%，至1,992.24点；Nasdaq指数 攀升12.75点，或0.27%，至4,687.13点。(完)

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