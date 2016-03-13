重温稿-美国股市：欧洲央行刺激措施和油价上扬推升标普500指数创下今年高位

* 美国原油期货大涨近2%，布兰特原油期货站稳每桶40美元之上

* 道指收高1.3%，标普500指数大涨1.6%，Nasdaq指数劲升1.9%

路透3月11日 - 美股周五上涨，道指和标普500指数创今年最高收位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源股。

投资人摆脱了对欧洲央行周四发布刺激方案的质疑，昨日结束降息的暗示令刺激计划大为失色，North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby表示。

“我看来，这是昨日的升势推迟到了今天，”Kuby称，投资人“再度评估，意识到这还是个好消息。”

油价回稳也巩固了今日股市的升势，股市走势同油价仍保持了紧密的关联。

美国原油期货大涨约2%，布兰特原油期货站稳每桶40美元之上，此前国际能源署(IEA)称市场可能已经触底。油田服务公司Baker Hughes发布的数据显示，本周美国石油钻井平台连续第12周减少，至2009年来最低。该消息巩固了市场的升势。

道琼工业指数 收升218.18点，或1.28%，报17,213.31点；标准普尔500指数 收高32.62点，或1.64%，报2,022.19点；Nasdaq指数 收涨86.31点，或1.85%，报4,748.47点。

本周，道指上涨1.2%，标普500指数上升1.1%，NASDAQ指数上涨0.7%。

CBOE波动性指数 触及今年最低。

标普500指数今年迄今下跌1.1%，从年初部分受油价崩跌拖累的跌势中强劲反弹。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是Devon Energy ，该股暴涨11.4%，百分比跌幅最大的是重挫9%的Pepco Holdings 。

投资人焦点现转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15-16日的货币政策会议。

美联储已表示其在今年逐步升息的轨道上，但要取决于经济体质。近期数据显示美国就业市场保持强劲，但薪资增长仍堪忧。

纽约证交所上涨股与下跌股家数比超过5:1，Nasdaq市场跌涨股数量比为3.74:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，一只成份股触及新低；有69只Nasdaq指数成份股触及52周新高，59只创新低。