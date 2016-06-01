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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 21:43 BJT

美国股市：6月第一天开盘走低，因中国数据疲弱和油价下跌

路透6月1日 - 美国股市周三以下跌开始了6月第一天的交易，在投资者仍在揣测美国下次升息时机之际，油价下挫和中国制造业数据疲弱令他们忧心忡忡。

道琼工业指数 下跌74.3点，或0.42%，至17,712.9点；标准普尔500指数 降7.68点，或0.37%，至2,089.28点；Nasdaq指数 下挫19.03点，或0.38%，至4,929.02点。(完)

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