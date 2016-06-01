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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 04:06 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.01%，Nasdaq指数上涨0.08%

路透纽约6月1日 - 美国股市周三微幅收高，因投资人消化全球制造业、美国汽车销售和通胀数据，以寻找有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次升息时机的线索。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高2.47点，或0.01%，报17,789.67点；标准普尔500指数 收高2.37点，或0.11%，报2,099.33点；Nasdaq指数 收升4.20点，或0.08%，收报4,952.25点。(完)

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