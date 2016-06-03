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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 21:42 BJT

美国股市：开盘下跌，此前发布的就业报告令人失望

路透6月3日 - 美国股市周五开盘下挫，金融股领跌，此前公布的美国5月非农就业数据令人失望，引发市场质疑全球最大经济体能否承受升息带来的影响。

道琼工业指数 跌42.66点，或0.24%，至17,795.9点；标准普尔500指数 挫3.94点，或0.19%，至2,101.32点；纳斯达克指数 回落13.22点，或0.27%，至4,958.14点。(完)

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