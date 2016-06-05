重温稿-美国股市：受美国就业报告重压下跌，金融股领跌

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 就业报告削弱美联储升息前景
* 标普金融股录得两个月来最大单日跌幅
* 股市尾盘缩小跌幅
* 公用事业股急升，领涨各类股
* 道指收低0.18%，标普500指数收低0.29%，纳斯达克指数下跌0.58%
路透纽约6月3日 - 美国股市周五收低，金融股领跌，此前发布的美国5月非农就业报告意外疲弱，令人怀疑美国经济体质，及其是否有能力承受短期内加息带来的影响。
美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少。上月非农就业岗位仅增加3.8万个，远低于经济学家预估的增加16.4万个。
金融股 急跌，反映出交易员大幅削减对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在6月和7月会议上升息的押注。升息环境有利于金融类股。
金融股下挫1.38%，为约两个月来最大跌幅，美国银行 和花旗银行 均下跌。
高派息类股公用事业股 急升1.66%，因利率上升会降低该类股的吸引力。
“我认为，这让美联储今年是否会升息受到强烈的质疑，”Hilltop Securities董事总经理和固定收益策略师Mark Grant称。
道琼工业指数 收低31.50点，或0.18%，报17,807.06点；标准普尔500指数 收跌6.13点，或0.29%，报2,099.13点；纳斯达克指数 收低28.85点，或0.58%，收报4,942.52点。
标普500指数10大类股中有六种收低。纳斯达克指数结束之前七日连涨。
美股早盘深跌，但在下午交易中缩减跌幅，激励了一些投资者。标普500指数今日收盘位距离纪录最高收位不到1.5%。
Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen表示，就业报告在盘初搅动市场情绪。
但当你退后一步，并扪心自问，不就是一个月的就业数据嘛，我该有多害怕呢？我认为，那些看得更远的投资者，可能没那么不安。
在上月美联储连番暗示不久将加息后，全球市场做好准备迎接美国在短期内加息。美联储在12月进行了近十年来首次加息。
现在投资者将焦点转向周一美联储主席叶伦的讲话，寻找联储下一步行动的线索。
全球经济忧虑和油价波动使美股今年开局疲弱，之后，标普500指数反弹，迄今录得约2.7%的涨幅。
在周五表现出色的个股中，芯片制造商Broadcom 劲升4.9%，报162.56美元，此前该公司公布的季度盈利和营收均好于预期。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，略高于过去20日的日成交均值69亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,644家和1,376家，比例为1.19:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,743家和1,077家，比例为1.62:1。
标普500指数成份股有35只触及52周新高，一只触及新低；有48只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程