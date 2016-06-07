美国股市: 开盘基本持平，医疗保健股急跌抵消能源股涨势

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透6月7日 - 美国股市周二开盘基本持平，因能源和信息技术股涨势被医疗保健股急跌所抵消，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济的评估总体乐观。
道琼工业指数 升28.59点，或0.16%，至17,948.92点；标准普尔500指数 涨1.56点，或0.07%，至2,110.97点；纳斯达克指数 小涨3.22点，或0.06%，至4,971.93点。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。