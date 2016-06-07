版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 21:41 BJT

美国股市: 开盘基本持平，医疗保健股急跌抵消能源股涨势

路透6月7日 - 美国股市周二开盘基本持平，因能源和信息技术股涨势被医疗保健股急跌所抵消，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济的评估总体乐观。

道琼工业指数 升28.59点，或0.16%，至17,948.92点；标准普尔500指数 涨1.56点，或0.07%，至2,110.97点；纳斯达克指数 小涨3.22点，或0.06%，至4,971.93点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐