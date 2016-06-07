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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.1%，纳斯达克指数收跌0.14%

路透纽约6月7日 - 美国股市周二收盘涨跌互现，标普500指数收在2015年7月22日来最高水平，进一步逼近纪录高位，受助于能源股跳涨，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一讲话后的乐观情绪。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高17.95点，或0.1%，至17,938.28点；标准普尔500指数 小涨2.72点，或0.13%，收报2,112.13点；纳斯达克指数 收跌6.96点，或0.14%，至4,961.75点。(完)

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