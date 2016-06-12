重温稿-美国股市：连续第二日下跌，本周接近纪录高位后无功而返

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* “脱欧”疑虑重压市场人气

* 波动率指数跳涨16%

* 英特尔走高，因报导称该公司获得苹果合同

* 道指收跌0.67%，标普500指数收低0.9%，纳斯达克指数收挫1.29%

路透6月10日 - 美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。

在英国6月23日就是否留在欧盟进行全民公投前，一项民调显示，脱欧阵营遥遥领先留欧阵营。英镑兑美元下挫。

“全球经济疲弱，接受不了大的冲击，如果英国脱欧，就将造成大的冲击，”Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称。

标普500指数在周三升至距离纪录高位仅差约12点后，进一步与纪录高点拉开距离。标普500指数本周收跌，现在比2015年5月触及的纪录收盘高位2,130.82点低1.6%。

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“因为我们未能突破纪录高位，大家的注意力都回到了现实，开始寻找卖出的理由，并锁定利润，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik称。

预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周会议上维持利率不变，投资者为下周的会议做好准备。

标普能源股 今日领跌，下挫2%。美国原油急跌3%，收于每桶50美元之下。

道琼工业指数 下跌119.85点，或0.67%，至17,865.34点；标准普尔500指数 跌19.41点，或0.92%，至2,096.07点；纳斯达克指数 下挫64.07点，或1.29%，至4,894.55点。

本周，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下滑1%，但道指上涨0.3%。

全球投资者撤出股市，转投美国公债和日圆等较低风险的资产。全球公债收益率下跌，标普金融指数 大跌1.2%。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach表示，周五投资者撤出风险资产，因在中国经济成长放缓和美国总统选情愈发激烈的情况下，对经济的预期下降。

一些股市投资者预计本年头两个月股市波动的情况将再次出现。

波动率指数 跳升16.3%。

在周五表现亮丽的个股不多，其中，英特尔 上涨0.3%。彭博报导，英特尔将取替高通，成为苹果部份iPhones的芯片供应商。高通 挫跌2.1%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。

纽约证交所跌涨股比例为4.24:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为3.75:1。