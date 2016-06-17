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市场报道 | 2016年 6月 17日 星期五 21:46 BJT

美国股市：开盘下跌，因苹果下滑

路透6月17日 - 美国股市周五开盘下跌，受苹果股价下跌以及英国即将进行的脱欧公投最新发展情况拖累。

道琼工业指数 下跌20.54点，或0.12%，至17,712.56点；标准普尔500指数 跌2.99点，或0.14%，至2,075点；纳斯达克指数 下滑14.65点，或0.3%，至4,830.26点。(完)

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