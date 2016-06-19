重温稿-美国股市：受苹果大跌拖累下滑，本周周线亦下跌

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
* 医疗保健和科技类股跌幅最大
* 能源类股跟随油价上涨
* 投资人聚集下周英国脱欧公投
* 道指收低0.33%，标普500指数收低0.33%，纳斯达克指数下滑0.92%
路透6月17日 - 美国股市周五收低，苹果大跌拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。
本周三大股指均下跌至少1%，纳斯达克指数下跌近2%。
英国在6月23日公投中可能脱欧搅动全球市场，美股放量，波动性也增加，因投资者为下周的公投调整头寸。
“直到下周四前都会这样，”富国财富管理首席投资策略师Jim Paulsen称，“从现在到周四投票，这种不安将持续。”
道琼工业指数 下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数 收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数 下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。
苹果 大跌2.3%。苹果表示，iPhone 6和6 Plus仍在中国有售，此前北京市知识产权局判定，苹果iPhone 6和iPhone 6 plus手机在设计上侵犯一家中国公司的专利。
对英国可能退出欧盟的担忧令标普500指数动能下降，上周该指数离纪录收盘高位相差约12点。周四，美股结束五连跌收高。
“冒险意愿下降，因为英国退欧公投，”UBS Wealth Management Americas投资策略部门主管Jeremy Zirin表示。
标普500指数十大类股中有五种收低。能源股 是表现最好的板块，上涨0.8%，跟随油价跳涨。
油价反弹扶助美股自2月中以来反弹约14%。标普500指数今年迄今涨幅超过1%。
医疗保健类股 表现最差，大跌1.1%，因默克 和强生 下挫。
科技股 下跌0.9%，但跌幅受限，因甲骨文 劲涨2.7%，至39.68美元，因公司季度营收好于预期。甲骨文对标普500指数带来最大的提振。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计近90亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量67亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,844家和1,156家，比例为1.60:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,599家和1,231家，比例为1.30:1。
标普500指数成份股有12只触及52周新高，两只成份股触及新低；有39只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。(完)
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
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