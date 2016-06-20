版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 21:39 BJT

美国股市：大幅上扬，因英国脱欧疑虑减弱

路透6月20日 - 美国股市周一开盘大幅走高，因投资者预计英国在本周的公投中脱离欧盟的几率减少。

道琼工业指数 上涨141.56点，或0.8%，至17,816.72点；标准普尔500指数 涨17.01点，或0.82%，至2,088.23点；纳斯达克指数 上扬57.16点，或1.19%，至4,857.50点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐