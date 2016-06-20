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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数上扬0.73%，Nasdaq指数收涨0.77%

路透纽约6月20日 - 美国股市周一收涨，但远低于日高，民调显示英国留欧阵营支持率领先，带动市场出现释然性上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上扬129.71点，或0.73%，至17,804.87点；标准普尔500指数 涨12.03点，或0.58%，至2,083.25点；纳斯达克指数 上扬36.876点，或0.77%，至4,837.214点。(完)

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