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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高1.29%，纳斯达克指数收涨1.59%

路透纽约6月23日 - 美国股市周四收盘上涨，银行类股领涨。英国脱欧公投快将结束，结果将在数小时内公布。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨230.24点，或1.29%，至18,011.07点；标准普尔500指数 收升27.87点，或1.34%，至2,113.32点；纳斯达克指数 收高76.72点，或1.59%，至4,910.04点。(完)

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