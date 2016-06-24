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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 21:44 BJT

美国股市：开盘大幅下跌，因英国公投决定脱欧

路透6月24日 - 美国股市周五开盘大跌，此前英国公投决定脱离欧盟，引发了2008年金融危机以来最严重的金融市场动荡。

投资者涌向黄金和美国公债等避险资产，抛售股票和石油等风险资产。

道琼工业指数 下跌243.04点，或1.35%，至17,768.03点；标准普尔500指数 挫34.25点，或1.62%，至2,079.07点；纳斯达克指数 大跌192.73点，或3.93%，至4,717.31点。(完)

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