美国股市：开盘大幅下跌，因英国公投决定脱欧

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透6月24日 - 美国股市周五开盘大跌，此前英国公投决定脱离欧盟，引发了2008年金融危机以来最严重的金融市场动荡。
投资者涌向黄金和美国公债等避险资产，抛售股票和石油等风险资产。
道琼工业指数 下跌243.04点，或1.35%，至17,768.03点；标准普尔500指数 挫34.25点，或1.62%，至2,079.07点；纳斯达克指数 大跌192.73点，或3.93%，至4,717.31点。(完)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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