美国股市: 开盘大跌，因英国退欧影响继续发酵

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透6月27日 - 美国股市周一开盘大幅走低，金融股领跌，因上周五英国决定退欧后，市场信心严重受创，全球股市遭遇全面抛售，投资者今日仍心有余悸，交投十分谨慎。
道琼工业指数 下跌141.52点，或0.81%，至17,259.23点；标准普尔500指数 下挫15.22点，或0.75%，至2,022.19点；纳斯达克指数 回落43.33点，或0.92%，至4,664.65点。(完)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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