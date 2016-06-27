美国股市: 开盘大跌，因英国退欧影响继续发酵

路透6月27日 - 美国股市周一开盘大幅走低，金融股领跌，因上周五英国决定退欧后，市场信心严重受创，全球股市遭遇全面抛售，投资者今日仍心有余悸，交投十分谨慎。

道琼工业指数 下跌141.52点，或0.81%，至17,259.23点；标准普尔500指数 下挫15.22点，或0.75%，至2,022.19点；纳斯达克指数 回落43.33点，或0.92%，至4,664.65点。(完)