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市场报道 | 2016年 6月 28日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘走高，因低吸买盘入场

路透6月28日 - 美国股市周二开盘大幅走高，因投资者纷纷买入那些遭英国脱欧忧虑和不确定性重创的股票。

道琼工业指数 上涨117.62点，或0.69%，至17,257.86点；标准普尔500指数 升14.78点，或0.74%，至2,015.32点；纳斯达克指数 上涨50.67点，或1.1%，至4,645.11点。(完)

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