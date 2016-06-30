美国股市：道琼工业指数收涨1.33%，纳斯达克指数上扬1.33%

路透纽约6月30日 - 美国股市周四连续第三日收高，因英国央行提高了增加刺激举措的预期，必需消费品股上涨，此前好时(Hershey)拒绝了亿滋国际(Mondelez International)提出的价值230亿美元初步收购要约。