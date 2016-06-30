美国股市：道琼工业指数收涨1.33%，纳斯达克指数上扬1.33%

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约6月30日 - 美国股市周四连续第三日收高，因英国央行提高了增加刺激举措的预期，必需消费品股上涨，此前好时(Hershey)拒绝了亿滋国际(Mondelez International)提出的价值230亿美元初步收购要约。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 升235.31点，或1.33%，至17,929.99点；标准普尔500指数 涨28.09点，或1.36%，至2,098.86点；纳斯达克指数 上扬63.427点，或1.33%，至4,842.672点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。