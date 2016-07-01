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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开盘持平，因投资者评估英国脱欧带来的损失

路透7月1日 - 美国股市周五开盘持平，今天是第三季首个交易日，经历了英国公投决定脱欧后的震荡一周，投资者评估手里的仓位。

道琼工业指数 降6.78点，或0.04%，至17,923.21点；标准普尔500指数 跌0.37点，或0.02%，至2,098.49点；纳斯达克指数 挫4.54点，或0.09%，至4,838.13点。(完)

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