美国股市：开盘持平，因投资者评估英国脱欧带来的损失

路透7月1日 - 美国股市周五开盘持平，今天是第三季首个交易日，经历了英国公投决定脱欧后的震荡一周，投资者评估手里的仓位。

道琼工业指数 降6.78点，或0.04%，至17,923.21点；标准普尔500指数 跌0.37点，或0.02%，至2,098.49点；纳斯达克指数 挫4.54点，或0.09%，至4,838.13点。(完)