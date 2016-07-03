重温稿-美国股市：受制造业数据提振连升第四日，标普指数创11月来最佳周度表现

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
* 标普500指数录得去年11月以来最佳周度表现
* 美国制造业活动有所改善
* 福特和通用汽车股价上涨，此前发布汽车销售数据
* 道琼工业指数收涨0.11%，标普500指数收升0.19%，纳斯达克指数上扬0.41%
路透纽约7月1日 - 美国股市周五温和上涨，连升第四日，受助于令人鼓舞的美国制造业数据。
本周标准普尔500指数录得11月来最大单周百分比涨幅，从英国上周意外决定脱欧引发的10个月来的最大两日跌幅中强劲反弹，该指数几乎已经抹去了所有脱欧投票结果带来的跌幅。
“很清楚，投资人判断，一，这不是什么大不了的事情，或者二，这根本不会发生，他们根据这两种观点进行操作，”Greenwood Capital投资长Walter Todd称。
道琼工业指数 升19.38点，或0.11%，至17,949.37点；标准普尔500指数 涨4.09点，或0.19%，至2,102.95点；纳斯达克指数 上扬19.90点，或0.41%，至4,862.57点。
标普10大类股中有七类股走高，非必需消费类股 领涨，升0.9%；金融类股 为表现最差类股，下跌0.5%。
“市场守住了从英国脱欧公投后的跌势中反弹的走势，这很令人鼓舞，”OakBrook Investments联席资长Peter Jankovskis称。
随着美股从英国脱欧公投后的跌势中反弹，标普500指数今年迄今升近3%，本周收于距离纪录最高收盘点位仅差不到30点。但仍有部分投资者相信，英国脱欧公投带来的政治经济不确定性可能在未来数周压制市场。
周五数据显示6月美国制造业活动稳步增长，新订单、产出和出口均上升，为美国制造业在年初表现疲弱后重新站稳脚跟的最新迹象。
全球公债收益率触及数年低点，受助于投资者预计利率将进一步下调，以及央行将扩大购债计划，以支持疲弱的经济。
福特汽车 上涨1.2%，通用汽车 升2.1%。皮卡车和SUV需求强劲，提振6月美国市场销售，但增幅不及预期。
哈雷戴维森 暴涨19.8%，此前未经证实的市场传闻指，该公司可能是被收购的目标。该公司在标普500指数成份股中百分比升幅最大。
记忆体芯片(晶片)制造商美光 急跌9.2%，此前公司营收不及预期且宣布裁员。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77亿股。周一为7月4日美国独立纪念日假期。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,918家和1,088家，比例为1.76:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,767家和1,060家，比例为1.67:1。
标普500指数成份股有89只触及52周新高，没有成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，11只触及新低。(完)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L