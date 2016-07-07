版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 21:40 BJT

美国股市：开盘走高，因就业市场数据强劲

路透7月7日 - 美国股市周四开盘走高，因在关键的月度就业报告发布前一天，投资者消化一批强劲的就业市场数据。

道琼工业指数 升17.46点，或0.1%，至17,936.08点；标准普尔500指数 涨2.43点，或0.12%，至2,102.16点；纳斯达克指数 升8.14点，或0.17%，至4,867.31点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐