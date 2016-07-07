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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.13%，纳斯达克指数收升0.36%

路透纽约7月7日 - 标普500指数和道琼工业指数周四收盘下跌，受累于能源股下挫，但Costco 和科技股上涨提振纳斯达克指数上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌22.74点，或0.13%，至17,895.88点；标准普尔500指数 收降1.83点，或0.09%，至2,097.90点；纳斯达克指数 攀升17.646点，或0.36%，至4,876.807点。(完)

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