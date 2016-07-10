重温稿-美国股市：标普500指数接近刷新纪录高位，此前就业数据意外强劲

* 美国6月新增就业岗位28.7万个，超过预期

* 三大股指本周均上涨

* 道琼工业指数收涨1.4%，标普500指数收高1.5%，纳斯达克指数收升1.64%

路透纽约7月8日 - 美国股市周五上涨，标普500指数收位仅略低于其纪录最高收位，此前美国公布非农就业岗位增幅远超预期，证明美国经济增长在第一季表现低迷后提速。

标普500指数一度涨穿纪录收盘高位，但收盘较该纪录水准低不到1点，距离2015年5月触及的2,134.72点盘中纪录高位仅差3点。

5月就业报告疲弱加重了对经济体质的担忧。6月美国新增就业岗位28.7万个，四个月来首次超过分析师预估。

“股市在告诉你，经济第二季看似好于第一季，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

他称，如果下周开始的季报期向投资者提供一个强劲的前景，标普500指数可能突破纪录，有机会在纪录高位基础上进一步上攻。

“之前的高位一直形成阻力，如果突破了，且业绩增长并提供相对较好的业绩前瞻，股市可能会进一步上攻，”Hogan称。

部分分析师称，虽然英国上月决定脱欧给全球经济带来影响的忧虑犹在，但强劲的就业数据可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息重回视线。

标普金融股 升1.8%，因升息对金融股有利。富国 和摩根大通 在对标普指数带来最大提振的股票之列。高盛 升2.3%，给道指带来最大提振。

道琼工业指数 上涨250.86点，或1.4%，至18,146.74点；标准普尔500指数 收涨32点，或1.53%，至2,129.90点；纳斯达克指数 攀升79.95点，或1.64%，至4,956.76点。

标普盘中高见2,131.71点，升穿2015年5月创下的2,130.82点的纪录最高收盘点位。

本周，三大股指均升逾1%。

标普所有主要类股均走高，材料类股 和工业类股 领涨，这两类股在经济扩张时期通常走势好于其它类股。

CBOE波动率指数 收于5月底以来最低。该指数在6月23日英国公投决定脱欧以来一直大幅波动。

但部分投资者仍对脱欧影响和即将到来的业绩期表示担心，10年和30年期美债 收益率接近纪录低位，也凸显了这些担心。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77.9亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为8.01:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为4.90:1。