重发-美国股市：开盘上涨，标普500指数触及纪录盘中高位

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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路透7月11日 - 标普500指数周一开盘触及2,137.43点的纪录盘中高位，因上周发布的月度就业报告提振了对美国经济的信心。
道琼工业指数 升44.07点，或0.24%，至18,190.81点；标准普尔500指数 涨5.05点，或0.24%，至2,134.95点；纳斯达克指数 升21.57点，或0.44%，至4,978.33点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。