重发-美国股市：开盘上涨，标普500指数触及纪录盘中高位

路透7月11日 - 标普500指数周一开盘触及2,137.43点的纪录盘中高位，因上周发布的月度就业报告提振了对美国经济的信心。

道琼工业指数 升44.07点，或0.24%，至18,190.81点；标准普尔500指数 涨5.05点，或0.24%，至2,134.95点；纳斯达克指数 升21.57点，或0.44%，至4,978.33点。(完)