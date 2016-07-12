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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 21:44 BJT

美国股市：开盘上涨，标普500指数创纪录新高

路透7月12日 - 美国股市周二开盘上涨，标普500指数开盘创纪录新高，受助于全球多家央行将祭出刺激措施的前景，以及美国铝业为财报季开了个好头。

标准普尔500指数 涨9.13点，或0.43%，至2,146.29点，高于周一触及的高位2,143.16点；

道琼工业指数 升68.35点，或0.37%，至18,295.28点；纳斯达克指数 升29.37点，或0.59%，至5,018.00点。(完)

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